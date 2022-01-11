警方利用海棉寶寶宣導假投資詐騙的關鍵字。（翻攝自高雄市刑大臉書官網／石秀華高雄傳真）

高雄市去年一整年詐欺案件發生3047件，比前年同期的2623件，增加424件，市長陳其邁日前在市政會議公開點名，要求市警局將「詐欺」列為今年治安防制重點；市警局推估詐欺案攀升主因和「疫情宅在家」有關，根據資料統計，詐欺案第1名仍以「假投資」居冠，其次為「解除分期付款」、「假愛情交友」、「假冒公務員」以及 「購物詐欺」。

疫情下，各行各業受影響，民眾宅在家，網購、接電話機率增多，讓詐騙集團「撿到槍」，隨便亂槍打鳥也中，詐騙案攀升，成為疫情下另類受益的產業，

高雄市詐欺案件去年比前年同期增加424件，光是假投資的詐騙案，幹一件可能就讓詐欺集團荷包賺飽飽！

台北市1名68歲田姓男子去年8月間被假投資詐騙手法引誘，受騙金額高達3008萬，被害人臨櫃匯款匯入在高雄的人頭帳戶中，被害人遭騙金額高得嚇人，連警方都吃驚！

不只大叔被騙，新北市1名35歲陳姓女子去年8月下旬也因假投資遭騙326萬；高達百萬以上被騙匯入高雄的人頭帳戶不只一樁，在高雄被列管未破的假投資詐騙百萬案件就有5件，有資深刑警形容，「詐欺集團產業鏈簡直就是台灣的第2座護國神山」。

高雄詐欺案增加，車手提領次數超過4019次，阻詐件數和金額也跟著攀升，2020年攔阻461件、金額逾1億7600萬，2021年則攔阻841件、金額為2億6600萬，攔阻金額逾9000萬，防制成效在六都中排名第3。