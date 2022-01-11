為紓解第3劑疫苗搶打潮，新北市今重啟疫苗預約系統，市長侯友宜上午到資訊中心視察疫苗預約系統。（新北市新聞局提供）

Omicron病毒來勢洶洶，桃機群聚案累計確診案例31例，新北市今上午9時重啟「新北市政府疫苗接種預約系統」，開放4個中大型接種站，提供3萬300劑的莫德納疫苗快速預約接種，讓有意願施打疫苗的民眾可預約施打，進而提升自身保護力，開放半小時已湧入2萬4000人，目前預約已快額滿。

新北市研考會表示，系統開放時間11日上午9時至12日中午12時，4個中大型接種站包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓。提供民眾自行至系統進行預約，除接種第1劑者外，第2劑及第3劑須符合接種間隔時間。民眾於系統預約成功後，可依預約的日期及時間，攜帶健保卡或身分證明文件及接種卡，至登記地點現場接種疫苗。

研考會指出，系統開放3萬多劑預約名額，系統開放上線10分鐘即完成1萬5000人預約、半小時完成2萬4000人預約，未完成此次預約的民眾，也可至各大醫療院所登記預約。

研考會再次呼籲尚未施打任一劑疫苗的民眾，可透過新北市合約醫療院所、中大型接種站、機動疫苗接種站等管道接種，共同提升群體保護力。「新北市政府疫苗接種預約系統網址https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw。