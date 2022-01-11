俗稱「花鳧」的翹鼻麻鴨，近日在花蓮縣壽豐鄉養殖區現蹤，由於羽色鮮艷、身形優雅，吸引不少鳥友爭睹其風采。（鳥友鍾仁順提供／羅亦晽花蓮傳真）

一波波強烈冷氣團來襲，候鳥也陸續過境度冬，俗稱「花鳧」的翹鼻麻鴨，近日在花蓮縣壽豐鄉養殖區現蹤，由於牠是罕見冬候鳥，加上其羽色鮮艷、身形優雅，被封為「最美鴨子」，吸引不少鳥友搶拍，爭睹其風采。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘表示，翹鼻麻鴨屬於冬候鳥，目前在全世界並沒有受到威脅，因此保育等級並未被列為瀕危物種。

何瑞暘說，翹鼻麻鴨冬天都會飛往大陸福建沿海一帶避冬，不過近幾年多會飛到台灣北部，有時出現一大群，有時是單隻，聽聞宜蘭現在有5隻，而到花蓮的頻率大約是2到3年一次。

何瑞暘說，翹鼻麻鴨是遷徙的候鳥，通常11月會開始在台灣出現，直到隔年2月、3月才會離開，渡冬期間，多會到魚塭、池塘、休耕放水的水田、河床或溪口覓食，不過牠們不會對生態產生影響。

翹鼻麻鴨體形中等，體長約60公分，體重約0.6至1.7公斤不等，身體顏色醒目，頭至上頸為具綠色光澤的黑色，背至胸則有一條寬的傈色環帶，也因著紅色的翹嘴，外型酷似迪士尼動畫裡頭的唐老鴨，模樣可愛，所以被稱為「最美鴨子」。

翹鼻麻鴨現蹤壽豐鄉養殖區的消息也讓不少鳥友驚喜，不少人攜帶高倍望遠鏡爭睹其風采，也有人佇足拍攝牠覓食的身影，用影像記錄棲息動態，留下最美的畫面。

此外，壽豐鄉養殖區曾吸引許多珍稀鳥類如東方白鸛，駐足渡冬，吸引大批民眾前往觀賞、拍攝，花蓮縣政府農業處擔心遠來嬌客受到騷擾，呼籲民眾賞鳥時，務必保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。