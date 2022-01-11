警方起初謝男開槍使用的改造長槍。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方為了追捕謝姓男子，出動多輛偵防車、警車包抄圍堵，順利將男子制伏逮回。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方為了追捕謝姓男子，出動多輛偵防車、警車包抄圍堵，順利將男子制伏逮回。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化槍擊 男熱心喬債被「無視」暴怒持長槍狙殺他 (謝瓊雲翻攝)

彰化縣田中鎮48歲謝男日前因不滿喬事時被積欠債務的35歲蕭男嗆聲，2日竟持改造長槍再找上蕭男開槍洩憤，蕭男手臂中彈緊急送醫無礙；而田中警方經連日採證、偵辦，8日晚間將謝男拘提逮回，依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准。

警方調查，謝男平日無業，受友人之託居中處理金錢糾紛，2日晚間率同3名男子，前往積欠債務的蕭男社頭鄉住處要蕭男「踹共」，沒想到雙方當面談判，講沒兩句一言不合即不歡而散。

謝男離去後愈想愈心有不甘，隨即又抄了一把改造長槍回頭再找上蕭男，當場欲射殺蕭男洩憤，開了一槍後開車逃逸無蹤。案發當下除蕭男被送醫，田中警方立即成立專案小組，並由分局長林詔徹親率相關幹部到場偵辦，並請警察局刑事警察大隊及鑑識科派員到場協助採證、偵辦，以釐清相關案情。

林詔徹表示，經調閱路口監視器畫面確認開槍男子即是謝男無誤，專案小組連日來跟監埋伏，8日晚間逮捕謝男到案，並起出做案用的改造長槍M4卡賓槍1把。

8日當晚專案小組員警趁謝男開車時，出動多輛偵防車聯合包抄、圍堵謝男的自小客車，謝男被逼到無路可退、只能停車，乖乖下車就範；謝男落網後向警方供稱，開槍只是要給對方一個教訓，絕對沒有要致人於死，長槍是死去的友人留下來的。