明新科大成立公開組棒球隊，將在111學年招收棒球好手，11日發布總教練發布人選，由前統一獅人氣游擊手許聖杰擔任，校長劉國偉為許聖杰披上背號1號的球衣及致贈球棒後，正式成為明新科大公開組棒球隊首任總教練。

許聖杰23年職棒生涯，先後待過味全龍、誠泰Cobras、統一獅，拿過二座游擊金手套，手握9枚冠軍戒，2012年褪下球員身份後留在統一擔任球探、守備教練、首席教練等職務，去年在桃園城市棒球隊擔任守備教練，助該隊打進爆米花聯賽四強。

許聖杰表示，離開職棒後一直希望可以回饋基層棒球，適逢桃園市成棒隊教練團改組，桃園市資深顧問張滄彬老師邀約，讓他有機會至業餘球隊歷練，學習到與年輕球員溝通，幫助球員成長，與教練團相處融洽，是很難得也很珍貴的經驗。

運管系學生特別為許聖杰準備介紹影片，讓許感到驚喜說，當初學校找上他時，第一時間除了震驚還是震驚，後來詢問在大學任教的學長學弟們，聽取意見後也認為棒球人就是要不斷挑戰自己，便決定接下這個艱鉅的任務。

「一切從零開始！」許聖杰說，會以自身的棒球經驗，全力幫助想學習棒球、接受挑戰的孩子，近期也開始陸續至高中拜訪及說明學校籌組棒球隊的理念，希望各路學生好手能一起加入明新科大棒球隊。他並露出堅毅的笑容喊話「選擇明新，我會讓你成為明日之星！」

明新科大校長劉國偉表示，新竹縣內並沒有大學組公開組棒球隊，新竹市亦只有一支公開二級的球隊，明新成立公開組棒球隊，可以讓新竹縣市在地的棒球好手，透過運動績優的管道升學繼續打球，不需要飄泊到外縣市。

新竹縣體育會理事長田耕豪希望明新科大成立公開組棒球隊後，能留住縣內優秀棒球選手，從小學、國中、高中到大學形成一條龍的選手栽培，藉此提升縣內棒球水準。