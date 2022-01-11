中二立委補選，雖然國民黨候選人顏寬恒不敵當選人林靜儀，但顏寬恒10日仍一大早就起床再出發，在立委江啟臣的陪同下進行謝票。看到這個場景，資深媒體人黃暐瀚今感嘆，在黨主席朱立倫「蒸發」的這幾天，江啟臣悄悄地，做了「主席該做的事」。

黃暐瀚今（11日）在臉書發文表示，從9號補選失敗到現在，已經整整3天，朱立倫的臉書依舊「空白」，到現在一篇文章都寫不出來，應該真的是輸到呆掉了。

黃暐瀚指出，朱立倫該出席敗選記者會卻神隱，該去台中陪顏寬恒謝票卻沒到，結果朱立倫10號卻排了行程去台南？黃說，「自己看不懂，黑人問號」。

就在朱立倫「蒸發」的這幾天，黃暐瀚直言，江啟臣悄悄地，做了「主席該做的事」，江陪顏寬恒，上車沿街謝票，並告訴顏寬恒：「立委一起當、服務一起做」，雖然顏寬恒台中敗選，但還是有8萬多人投票給顏寬恒，這些人以後有選民服務需求，還是可以找顏寬恒，市政層級的，有妹妹顏莉敏（副議長），國會層級的，有江啟臣。

黃暐瀚稱，看著顏寬恒跟江啟臣，一起在宣傳車上，走遍「沙鹿、霧峰、烏日、大肚、龍井」五區，跟選民說謝謝，內心突然一陣感動。這才是政治的態度，勝不驕、敗不餒，也唯有這樣的堅定、堅強，才對得起，投票給你的8萬多名選民。

黃暐瀚感嘆，這一局朱立倫輸了，輸了選舉，更輸了態度，但這局過後，還有下局，還有2022和2024，朱立倫得想想可以做什麼？身為最大在野黨主席，朱立倫不該再恍神，也沒有時間繼續恍神。政治的態度，其實不難，就是「感動人心」，這麼簡單。