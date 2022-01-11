現代人經常使用社群媒體分享生活點滴，一名護理師表示，她被主管要求查看臉書和IG，竟是為了「過濾發文內容」，讓她相當不舒服，且同事也有相同遭遇，導致單位氣氛變得詭異。不少網友猜想，主管可能是被同事檢舉，所以一直查看別人手機。

一名護理師9日在網路論壇Dcard發文表示，最近單位氣氛有點詭異，可能是因為主管要求查看大家的手機。她指出，前幾天在無人的更衣室遇到主管，對方問她平常會不會用臉書或IG發文，她回偶爾會。

主管聞言竟要求她拿出手機給他看發文內容，並解釋「只是要幫你過濾發文內容，看你有沒有寫洩漏工作隱私或錯誤的訊息」，讓她相當傻眼，但不敵主管威嚴，她還是將手機拿給對方，所幸主管隨意瀏覽後，就立刻將手機歸還。

她說，事後回想這件事仍覺得很恐怖、很不舒服，而且其他同事也都碰過主管要求查看手機，讓她覺得很不合理，詢問大家在職場上遇到類似事情時會怎麼處理。

不少網友猜想，可能是主管被同事檢舉，為了找到舉發人是誰，所以才要求查看手機，「該不會是主管被投訴，然後要抓兇手才這樣吧」、「職權搔擾被投訴想找投訴人吧」、「你們單位有小網美或網紅嗎，聽說有些公司會很怕他們利用社群媒體散播不利公司的內容」。

也有網友認為很不合理，建議手機不要隨便給別人看比較好，「不合理啊，妳傻了嗎」、「主管有問題，你們也不要笨成這樣」、「這算侵犯隱私，我不會給他看」、「這是隱私權問題，警察也沒權利要求看妳手機，主管憑什麼可以」。