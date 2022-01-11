海空戰力提升特別預算2370億三讀通過。（本報資料照）

立法院今三讀通過2370億「海空戰力提升特別預算」，其中約1800億是用於國內生產項目，為防止中科院衍生弊端，朝野也通過決議，要求中科院務必落實旋轉門條款，並嚴禁近親承攬標案，以避免衍生重大弊端。

行政院去年11月通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，編列2373億元，用於岸置反艦飛彈系統計畫、野戰防空系統計畫、無人攻擊載具系統計畫、雄昇飛彈系統計畫等，全數以舉借債務支應。經送立院審議，小幅刪除武器裝備預算3億、一般採購作業費1千萬，其餘2370億預算，已於今天上午完成三讀。

民眾黨立委張其祿表示，隨著兩岸局勢升溫，民眾黨完全支持「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，以提升我國國防自主要。

但張其祿說，此次通過的2370億當中，有大約1800億用在國內，且主要是中科院負責；因此預算送立院審議以來，朝野都曾陸續點出中科院過去在人事或採購上都存有諸多弊端，因此此次預算通過的同時，也要求每年度都要在立院進行專案報告，藉此嚴格把關。

國民黨立委曾銘宗也指出，這次特別預算國防部將全部委託中科院執行，但中科院行政法人化後，相關制度並未周全，例如中科院官員退休無利益迴避規定，衍生出「今天退休、明天承包」的狀況。

同時，曾銘宗說，中科院也未明文禁止現任官員二等親內的近親生意往來，容易衍生重大弊端，這部分都需要建立更周全的監督機制。因此，國民黨在審查期間，就要求國防部必須督促中科院建立嚴謹的監管規範；同時，也提出附帶決議，要求審計部加強查核中科院的經費使用，讓2370億能用在刀口上，發揮更大的財政效益，提升戰力確保國家安全。

對此，民進黨立委劉世芳表示，過去委託中科院的若干預算確實發生過弊端，因此此次朝野協商預算時，就決議針對已經行政法人化的中科院，在防弊部分，必須有旋轉門條款，且要做到公職人員利益迴避，盼能藉此方式確保國家安全，促進國防產業發展，「顧國安也防弊端」，讓台灣能達到制海、制空戰力強的目標。