桃園機場群聚連環爆，至今累計32人確診，讓醫界很擔憂，深怕會重演去年5月疫情爆炸的慘況，中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎指出，這波疫情的確可能複製去年5月的景象，但目前尚未出現跡象，最令他不安的還是春節7+7檢疫方案，隨時都可能出現破口，更直言若台灣想與病毒共存，將會面臨醫療崩潰、無法出國、經濟衰退的慘況。

桃機確診連日來不斷擴大，指揮中心今天0時起針對長程航班旅客實施落地PCR採檢，陽性立即送醫，統計至早上11點，5航班已有17人確診，但李秉穎在電視話話節目中坦言，就算把機場傳播鏈都阻斷，過年前這段期間還是會有每天10幾例的境外個案，隨時都會造成破口，主張入境檢疫還是應該要回歸14+7，雖然Omicron潛伏期縮短至3天，但那是平均數字，最久仍會長達2周。

至於台灣是否能學國外與病毒共存，李秉穎表示，雖然新冠病毒已經輕症化，但一個城市一天有幾千人住院，對醫療量能將是非常大的負擔，萬一台灣全面開放與病毒共存，一定會有非常嚴重的陣痛期，長達數月，屆時將面臨無法出國、經濟衰退的慘況。

同時，李秉穎也指出，這波疫情的確可能複製去年5月新冠大爆發的景象，但目前還沒有看到跡象，認為要再觀察2周有無不明感染源病例出現，若真的爆開就代表已經有大規模社區傳播，但現在的案例都跟桃機有關，可追蹤，提醒大家提高警覺、但不要恐慌。