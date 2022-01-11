上市櫃營收全數揭曉，去年搭上半導體產業成長列車的IC通路族群均繳出不俗佳績，產業指標雙雄大聯大（3702）及文曄（3036）2021年營收分別以7786.1億元與4478.96億元寫下年度新高，且均保持兩成以上年成長。

大聯大受惠傳統旺季，下游客戶出貨暢旺帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，以及上游半導體原廠陸續調漲價格等因素，去年12月營收再度跨過700億元大關，以705.1億元寫下單月次高，年增28.96％；推升第四季營收達1993.8億元，高於公司先前自估的1850億元財測上緣，全年營收較2020年成長27.66％。

另外二哥文曄12月營收亦繳出452.52億元成績，年增28.15％，助攻第四季營收達1290.49億元，續創季度新高，且較第三季營收季增8.35％，與2020年同期相比成長18.3％，全年營收則較2020年成長26.83％。

文曄今年營運持續力拼雙位數成長，先前公司才為「股價抱屈」，2022年還不到10個交易日，股價就一路走揚，今年以來累計漲幅已近15％，11日股價續漲逾半根漲停板，攻勢凌厲。