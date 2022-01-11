受惠於終端需求強勁，台達電(2308)2021年12月300.55億元、第4季合併營收837.69億元及2021年合併營收3146.71億元，同步創下新高，美系外資及日系外資最新報告預期台達電今年第1季營運表現將優於往年同期，分別維持台達電「建議買進」及「優於大盤表現」評等，台達電今天盤中股價走高。

由於下游客戶缺料紓解重啟拉貨，電源供應器出貨攀升，且大陸IA市場回溫，加上資通訊基礎設施還不錯，台達電2021年12月合併營收為300.55億元，月增10%，年增12%，首度突破300億元關卡，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收為837.69億元，季增5.18%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為3146.71億元，年成長11%，亦創下歷年新高。

台達電公布2021年營收後，美系外資及日系外資出具最新報告，其中美系外資指出，台達電2021年第4季合併營收規模擴大及零組件供應改善，可望提高台達電第4季營業淨利率達10.3%，季增0.5個百分點，單季稅後盈餘達67億美元/每股盈餘為2.59元；我們預期，資料庫中心相關伺服器電源、儲能系統、散熱解決方案及Switch遞延出貨，以及電動車零組件在第1季恢復，可望讓台達電第1季出貨維持強勁，季減幅度約5%，優於往年季減8%到10%，維持台達電「建議買進」評等，目標價325元。

日系外資則預期台達電今年第1季合併營收將相對持平或季減個位數，由於成本轉嫁客戶需要較長的時間，較高的材料成本可能仍會影響台達電的毛利率及利潤，維持「優於大盤表現」評等，目標價290元。