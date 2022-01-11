為了以更為環保的方式製造電動車電池，特斯拉周一宣布與Talon Metals Corp簽署其第一個在美國的鎳礦供應協議，選擇了與該基本金屬公司位於明尼蘇達州的Tamarack項目合作。

由於電動車逐漸成為主流，預計未來10年對鎳礦的需求將突飛猛進。鎳可增強電池陰極的電力儲存，進而提升電動車的續航里程。

特斯拉執行長馬斯克在2020年曾懇請採礦業以較為重視環保的方式擴大鎳的生產。當時馬斯克並表示美國在鎳生產方面「非常遜」。

Talon位於明尼蘇達州的鎳礦場是與力拓（Rio Tinto）共同成立的合資項目，預計將於2026年投入營運。透過這項採購案，馬斯克得以為德州和內華達州的特斯拉電池工廠確保在美國的鎳供應來源。

去年特斯拉與必和必拓（BHP）簽署在澳洲的鎳金屬供應協議，也在新喀里多尼亞（New Caledonia）投入鎳礦的投資案。

印尼是全球最大的鎳生產國，但當地採礦和提煉該重要基本金屬的方式常常引發高度的環保爭議。

特斯拉高層Drew Baglino表示，負責任地採購電池材料向來是特斯拉關注的重點。

特斯拉預計在未來6年內，以倫敦金屬交易所的報價購買75000公噸的鎳精礦，以及較少量的鈷和鐵礦砂。目前尚不清楚特斯拉將在何處進行鎳精礦的治煉，而美國目前並沒有鎳精煉工廠。

在消息發布之前，Talon股票暫停交易。特斯拉周一收漲3%，扭轉了盤中的重挫4.6%。