中華電(2412)儘管日前董事長謝繼茂已經宣布將調薪4%，再加上一次性激勵獎金5000元，但工會依舊有話要說，今日早上於交通部陳情，提出三大訴求，對此，中華電也提出最新聲明，強調將持續與工會溝通、凝聚共識。

今日中華電工會於交通部進行陳情，提出三大訴求，包括組織調整落實協商，調薪未達標及應將新制勞退提撥率至15%以上。

中華電回應表示，公司深刻瞭解，員工是企業經營的原動力，也是公司最重要的資產，公司一向重視並照顧員工的一切福祉。惟公司執行各項管理政策時亦須審慎評估，除了對客戶、股東及員工皆負有社會責任外，亦需以企業永續經營為目標，才能持續保有競爭力，公司會持續與工會溝通、凝聚共識。

中華電日前宣布，繼第一階段企客單位整併為企業客戶分公司後，2022年1月1日起，公司完成第二階段涵蓋個家、企客、國際三個事業群及網路、數據、研究院三個技術群的組織轉型。中華電信表示，為了讓員工瞭解轉型的目的與必要性，公司自2020年起即進行各層級員工溝通說明會，兩年來對員工及工會辦理超過300場說明會，並於2021年6月啟動轉型溝通網站，員工可透過網站提出意見，並獲得相關單位的回應。

中華電表示，2021年台灣面臨嚴峻的疫情衝擊，中華電仍創亮麗營收，公司給予員工高度肯定與讚許，並於2021年10月向全體員工承諾加薪，緊接著於12月宣布2022年將進行員工調薪及發放一次性獎勵金。中華電信指出，不同行業別或有不同的產業條件，加薪幅度不一，但公司秉持愛護員工與永續經營的原則，2022年調薪的範圍及幅度均比往年更大。

針對工會有關勞退提撥率的相關訴求，中華電說明，公司各類人員退休金提撥與給付均依法辦理，符合法規規定及市場水準。此外，為協助員工建立退休保障，公司自95年4月起開辦「員工持股信託」，每月依員工提存金額相對提撥30%獎勵金，鼓勵員工以定時定額方式長期投資，深獲員工肯定與支持。