根據路透社統計，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）今天通報新增至少113萬人確診，在具高度傳染力的Omicron變異株蔓延不見放緩之下，單日新增確診數比全球任何一國都要高。

美國之前的單日確診紀錄是1月3日的103萬例。由於許多州週末並不進行通報，因此每到週一都會出現大筆確診病例數量。每日新增病例7天平均值兩週內飆3倍，來到平均1天70萬例之譜。

路透社報導，由於並非所有的州今天都通報確診數，最終數字可能還會更高。

確診病例激增嚴重影響各級學校，學校職員、老師、校車司機紛紛請假讓校方苦不堪言。芝加哥就因為學區和教師無法就如何因應染疫人數不斷上升達成共識，已經暫停上課4天。

紐約市政府在社群網站推特（Twitter）發文說，為數龐大的市府員工請病假下，3條地鐵線暫停服務。不只公家單位，企業讓員工重返辦公室上班的計畫也被打亂。

美國單日病故人數平均值也從最近幾天的1400人增加到1700人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110111