在寒冷的天氣裡，適合打開《重裝武力》暖暖身子！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日預告，開發團隊 Timelock Studio 和《重裝武力》原班人馬 Croteam 將攜手合作，於 1 月 26 日在 Steam 上推出《重裝武力：西伯利亞大騷亂（Serious Sam: Siberian Mayhem）》，拎起你的重裝火力，跟著「英雄山姆」到極寒的國度開啟冒險的全新篇章！

遊戲官方預告

你將降落在俄羅斯開闊的地景中，沿著極圈海岸線、荒蕪的森林、被遺棄的村落和鬧鬼的城鎮等地型完成五大任務。

帶上測試中的弩具等全新的武器，為它們裝填好彈藥並跳上適應地形的載具，從雪地摩托車到巨大酷炫的機械俱應你掌握。

你將降落在俄羅斯開闊的地景中，沿著極圈海岸線、荒蕪的森林、被遺棄的村落和鬧鬼的城鎮等地型完成五大任務。一系列全新且兇惡的敵人、頭目，以及在 FPS 遊戲中能見到的所有最進階、最有威脅性的鬼怪、生物都將加入敵方陣線。帶上測試中的弩具等全新的武器，為它們裝填好彈藥並跳上適應地形的載具，從雪地摩托車到巨大酷炫的機械俱應你掌握，幫助「英雄山姆」在這場暴亂中盡出鋒頭！

《重裝武力：西伯利亞大騷亂》是個相當特別的遊戲計畫，原型由熱愛《重裝武力》系列的社群團隊提出，以製作遊戲模組而知名的 DedKadath 為首組成 Timelock Studio 團隊，很快就被原遊戲開發團隊 Croteam 注意到並延攬，為西伯利亞大騷亂這個獨立篇章拉開序幕。

追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Croteam (@Croteam) 的 twitter 以獲得更多《重裝武力》遊戲資訊。目前《重裝武力：西伯利亞大騷亂》已在 Steam 上公開並可供預購，售價新台幣 340 元；擁有《重裝武力 4》的玩家將可以用相當優惠的價格預購這個獨立篇章。