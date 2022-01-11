藝人熊熊（卓毓彤）日前和好友賴薇如討論「綠茶婊」特徵，內容與王思佳先前曝光影片相互呼應，今（11日）賴薇如在社群網站貼出長文，只見她爆出對方「腳踏兩條」、「當小三害別人離婚」等行徑，更強調沒意願當對方製造話題的流量工具，似乎在隔空反嗆王思佳。

賴薇如表示事情已過10年，卻還是被糾纏不休，原本到熊熊YT聊此事只想點到為止，如今必須好好澄清，接著坦言10年前犯的最大錯誤，就是把對方介紹到生活圈內，導致生活被搞得烏煙瘴氣，女方更在一、兩年就把身邊看似「有實力」的朋友，分別變成緋聞男友、x友、三位前男友，和每位撕破臉後，就逼迫所有人選邊站，不願意配合的女生就叩上「婊」的大帽子，忍不住怒嗆：「先開槍的茶永遠最高招。」

賴薇如接著踢爆對方曾腳踏兩條船，讓她出面阻止友人當破壞別人婚姻的小三，沒想到對方如今將不光采的過往拋到腦後，更在婚後大肆分享愛情觀，還自喻是情場高手，讓看不下去的她表示：「這點我管不著，只是不要再牽扯到我，無非是不願意當妳製造話題的流量工具，我沒必要配合演出。」

賴薇如也不忘向對方隔空喊話：「現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾，有些人更有了小孩，格外重視輿論，與言教和身教對下一代的影響。希望妳也是這樣想的。」