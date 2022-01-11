周春米(中)在千名支持者簇擁下，公開表態將爭取民進黨屏東縣長黨內提名。(林和生攝)

立委周春米11日上午在千名支持者簇擁下，公開表態表示，將義無反顧、當仁不讓，爭取民進黨屏東縣長黨內初選，其他2名競爭對手，立委莊瑞雄與鍾佳濱雖給予祝福，但莊以日前補選結束的中二選區為例，意有所指表示，希望黨內同志拒絕與魔鬼共舞，讓黨內初選回到正軌。

鍾佳濱對此表示祝福，希望圓滿順利，民進黨初選過程各自爭取認同、大選團結對外，讓屏東的縣長由屏東縣民決定，仍是一貫理念。

莊瑞雄則說，從這次中二選區結果可以看出台灣民主素養有很大提升，民眾對於傳統吃銅吃鐵的地方派系是唾棄的；他認為，初選比的是價值、路線與操守，而不是妥協與利益交換，更強調，指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥。

這席話除隱喻屏東縣長潘孟安日前「接班」、「接棒」波瀾外，也似乎暗指有地方國民黨人士插手此次民進黨初選。

對此周春米表示，不論任職律師或立委，服務民眾就是不分黨派，如今競逐屏東縣長職務，這位子就是要帶領鄉親持續向前的重要職務，因此必須慎重跟每個鄉親請益、爭取認同，沒有所謂勾結，莊委員不僅誤會、也言重了。

周也強調，不論黨內初選或縣長大選，決定者都是全縣縣民，不會有指定或接班說法，只有推薦、信賴與支持，民主就是人人有機會，只要透過公平競爭，才能選出最好候選人。