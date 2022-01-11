美國華府智庫哈利法克斯國際安全論壇，原本規劃今年1月21日至23日在台灣舉辦台北論壇，外交部今天表示，該論壇因疫情影響宣布延期。此外，美國拜登總統已在去年12月27日簽署完成國防授權法案，其中包括邀請台灣參與環太平洋軍演，外交部將持續與美方進行溝通，推動我方參與，以提升我國防能力。

哈利法克斯國際安全論壇去年宣布，將於今年1月21日至23日在台北與台灣的智庫「國防安全研究院」共同合作舉辦「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI）。

外交部表示，哈利法克斯國際安全論壇是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要國際盛會，「哈利法克斯：台北論壇」將是HFX主辦單位首度移師亞洲舉辦的大型研討會，可進一步彰顯台灣作為區域活躍民主政體的事實。

不過北美司長徐佑典今天在外交部例行記者會中表示，由於全球新冠肺炎疫情仍然非常嚴重，主辦單位哈利法克斯國際安全論壇經過徵詢各方意見之後，決定延期到今年的稍晚來辦理，至於相關活動細節，由主辦單位說明。

此外，美國國會2020年提出國防授權法案，徐佑典指出，美國國防授權法案已經在去年12月27日由美國拜登總統簽署完成，包括很多友我法案，其中一項就是有關於邀請台灣參與環太平洋軍演。

徐佑典說，外交部會積極尋求美國國會支持，並且持續跟美國行政部門密切就這件事情進行溝通交流，推動我方參與美國相關演訓活動，以提升我國的國防能力。