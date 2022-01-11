香港01報導，新冠變種Omicron引爆香港第五波疫情，隱形傳播鏈仍然威脅社區。行政長官林鄭月娥宣布，全港所有幼兒中心、幼稚園及小學全部須於周五（14日）或之前停止實體上課，直至農曆新年假期後。

林鄭月娥指，學校最快可於明天開始放假，希望網上授課可以繼續，因有小學校長表示需時間準備，故預留兩三日時間，故劃線在周五，而停課安排會直至農曆新年假期之後，「換句話講，提早約兩個多禮拜放新年假。」

她續指，中學現階段會繼續面授，認為中學生自理能力強，仍是穩妥做法。林鄭月娥形容，停課為艱難決定，但因出現多宗幼兒確診，令老師同學都要去檢疫中心，她不想見到太年幼的小朋友擺入檢疫中心。

她指，見到社區有隱形傳播鏈，令更多小朋友感染，加上近月學校爆發上呼吸道感染，大部分都是幼兒園或小學，病徵接近難以分清，故要作出這次決定。

問到停課決定是否來得太遲，林鄭月娥並不認同，指停課有明顯後果，部分教育界、校長至今仍未想停課，她說，現時暫停面授是比較適合，可以保護到小朋友免受感染及被列為緊密接觸者而要檢疫。

她又提到，會提交專家討論如何將科興疫苗接種年齡降至5至11歲，「不想讓每個家長帶5歲6歲小朋友，又要預約，又要帶去接種中心又要同其他人一齊等打針」，會在農曆年後復課後派出接種隊到學校打針，要求教育局長及公務員事務局長聯合安排。