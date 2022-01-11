高雄市杉林區杉美路與桐竹路口，昨日晚間9點37分發生一起自小客車自撞路樹起火燃燒交通事故，開車的22歲劉姓男子被撞飛倒在路上，送醫急救仍宣告不治，警方已報請檢察官相驗抽血檢驗，該男是否涉及酒駕。

警方調查，劉姓男子獨自駕駛自小客車，昨日晚間沿杉林區杉美路二段北往南方向直行（杉林往美濃方向），疑似車速過快且未繫安全帶，行經杉美路與桐竹路口彎道處時，失控自撞對向車道旁路樹，導致車輛毀損且起火燃燒。

警方到場時，劉姓駕駛受傷倒臥在地，緊急將他送往旗山醫院急救，於晚間10時13分宣告死亡，警方已報請檢察官相驗抽血檢驗其酒精濃度；車禍現場火勢於晚間10時完全撲滅，不久後恢復交通順暢。

警方呼籲，駕車行駛未繫安全帶，發生事故致死率，是繫安全帶的3.6倍，不論駕駛或前後座乘客，上車應立即繫上安全帶，另行經路口應減速慢行，遵守交通安全規則，以減少事故發生及降低事故之嚴重性，確保路人交通安全。