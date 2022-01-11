預計今年首季成為上櫃生力軍的自行車成車廠-明係（6804）公司，受惠全球自行車市場持續熱銷，推升去年12月合併營收約達2.61億元，年增2倍，創下2021年單月營收新高，2021年累計合併營收近18億元，年增約32％。法人表示，由於歐美通路庫存依然偏低，明係2022年營運成長仍可期。

明係指出，受惠後疫情時代歐洲政府對自行車的補貼與基礎設施的興建，推升自行車代步熱潮興起，同時電動輔助自行車（E-bike）在北美市場快速成長，帶動全球對自行車搶購熱潮不退反增，挹注明係2021年整體業績表現亮眼。

明係為國內少見專注中高階自行車及電動輔助自行車（E-bike）車種的ODM成車廠，具備因應國際客戶少量多樣的產品需求能力，主要客戶集中於歐美，在疫情尚未平息下，大眾交通工具的變革及節能減碳、環保綠能、運動休閒及電動化等議題帶動下，自行車與電動自行車市場將更蓬勃發展，明係作為專業的品牌自行車與電動自行車代工廠，預料將受益這波產業熱銷潮。

法人表示，明係2021年每股EPS可望擺脫2020年受疫情初期所累而逐漸回復以往水準，並隨全球自行車訂單持續暢旺，加上2021年遞延訂單挹注；展望2022年，在歐美市場通路庫存偏低下，明係營運成長可期。

明係公司目前資本額2.74億元，申報初次上櫃（IPO）前公開銷售之現金增資發行普通股2600千股案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，自2022年1月4日起申報生效。由進度來看，明係可望於2022年第一季加入上櫃生力軍，主辦輔導券商為兆豐證券。