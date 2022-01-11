賴坤成在11日11點11分在臉書宣布「這一次，換我來！台東縣長擬參選人」，正式宣布投入台東縣長選舉。（摘自賴坤成臉書）

2022年台東縣長選舉，前立委人稱「百九」的賴坤成則在11日11點11分在臉書宣布「這一次，換我來！台東縣長擬參選人」，正式宣布投入台東縣長選舉，而多次代表民進黨參選縣長的現任立委劉櫂豪目前則尚未回應。

針對宣布角逐縣長大位，賴坤成說，「黨內應會成立提名小組，無論如何，在初選前總是要表達自己的意願」，又不拘小節的說「不能老是都是同一個人嘛」。

賴坤成寫下「完整的經歷、充沛的人脈，可以豐富台東的現在與將來，你可以不喜歡我的為人，但妳一定欣賞我的做事」；他說，我的身高不高，很貼近這塊土地，我的耳朵是你嘴巴的高度，可以很容易傾聽妳的聲音，很清楚妳的暸解，也了解你的明白」。

據了解，外傳劉櫂豪與賴坤成兩人在2006年角逐縣長補選後漸行漸遠、王不見王，而民進黨分裂的結果是雙雙落敗；2009年劉再戰縣長選舉敗給黃健庭，2010年立委補選，賴受民進黨徵召選立委，替民進黨首次拿下台東立委席次，也創下他的政治高峰，但在2011年黨內立委初選，敗給劉櫂豪，兩人瑜亮情結迄今難解。