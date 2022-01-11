國內疫情再度升溫，甚至有確診案例曾來過高雄旅遊，高雄市嚴陣以待，市長陳其邁11日上午也特別新增行程到小港機場視察防疫，他提到防疫工作在機場會更嚴謹，包含相關工作人員採檢也需更確實。

高雄市長陳其邁11日上午視察小港機場防疫，他提到偕同CDC從入境和出境動線盤點，近一個禮拜已經是第三次來機場盤點，防疫工作在機場部分得更嚴謹，分成AB隊來互相檢查，確保防疫措施。

陳其邁說，防疫部分在機場會比過去更嚴謹，不管是接觸傳染和飛沫傳染上都得特別注意，像是空調相關節點有任何可能傳染的風險，還有唾檢等採檢過程均落實防疫措施。另外，防疫計程車也跟航站協調，高雄平均的居家檢疫大概4千到5千人左右，所以尤其在春節高峰期非常多，防疫計程車就有160輛左右，部分防疫計程車是機場支援，現在還在協商中。

陳其邁提到，第一線工作人員像防疫計程車司機，約三天採檢一次，機場約7百多位工作人員，約三天或每周採檢，加強採檢密度，保障國人安全，決戰境外。

針對確診個案足跡到過高雄，陳其邁說案17505是在1月6日發病，往前推可傳染期並不是在高雄，在高雄社區傳染風險低，請市民放心，但還是要擴大篩檢，一共匡列51位密切接觸者，29位PCR陰性，22人仍待檢驗結果。他說，omicron傳染力高，還是建議大家打第三劑，保持社交距離戴口罩及勤洗手。