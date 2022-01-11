港星張柏芝和前夫謝霆鋒育有一對兒子Lucas和Quintus，後來張柏芝在2018年無預警生下小兒子Marcus，但生父身分保密，張柏芝為母則強，一肩扛起照顧3個兒子的責任，不過張柏芝近日卻自PO影片曝光鼻樑上一段超長的傷痕、還直喊痛，而張柏芝的傷勢，其實是遭3歲小兒子不小心抓傷的。

41歲張柏芝近日在IG限時動態曝光傷勢，雖然她臉戴口罩，但仍明顯看到從眉心到鼻樑處，有一道紅色傷疤，雖然傷口已經結痂，但疤痕依舊相當明顯，張柏芝還直喊痛，對此，張柏芝也透露，她其實是被3歲小兒子不小心抓傷，樂觀的張柏芝還自稱是「刀疤張」。

張柏芝自曝遭3歲小兒子抓傷。（圖／取材自微博）

儘管張柏芝臉上傷口尚未痊癒，不過敬業的她就怕曬黑影響工作，頂著舊傷仍照塗防曬用品，張柏芝扛賺錢養家的重擔之餘，又展現敬業的態度，也讓網友都心疼不已。

張柏芝是著名的美人胚子，她當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，讓張柏芝火速打開知名度，張柏芝也交出《喜劇之王》、《星願》、《最強囍事》等代表作，張柏芝事業成績亮眼，她的感情生活也頻引發討論，張柏芝與謝霆鋒有一段5年婚姻，育有一對兒子Lucas與Quintus，不過張柏芝離婚後，在檯面上始終單身的她，卻在2018年無預警生下兒子，但張柏芝對孩子生父的身分保密到家，小兒子跟隨母姓，張柏芝至今都不願鬆口生父的真實身分。