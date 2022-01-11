2021年全年度國際大宗物資玉米價格翻倍，黃豆漲了60%，食品廠卜蜂(1215)調漲飼料價格僅有3~4%，董事長鄭武樾嘆氣的說，漲幅真的不夠反應，實在是「凍未條」，所以2022年1月再微調漲價格，預期農曆春節年前不會再有漲價的行動，會由公司自行吸收成本。

鄭武樾預期，2022年大宗原物料玉米、黃豆價格，以及運費仍將維持和去年一樣的高檔水準，對於政策壓抑物價的上漲，他則指出，全球的物價都在漲，選擇壓抑是不正常的，若是全部的物品都在漲，但豬雞等價格卻不能跟進，未來突然飆漲，反而更不好。

卜蜂2021年12月營月營收為24.4億元，月增8.11%、年增18.5%，全年度營收248億元，年增12%，雙雙創歷史新高。鄭武樾說，去年是很不正常的1年，是無法想像到的，營收雖創新高，但受制政府平抑物價，利潤不會太高，預期表現仍不錯但會差強人意，政府控制物價，像公平會等等單位都會來查，不配合政策也不行，但實際經營面很困難，利潤都很低，公司也需要替股民來考慮。

展望2022年度營運，卜蜂將增加食品加工和即時食品的產品項目，目前也積極研發素食產品，希望能再為營運添活水，鄭武樾說，公司雞豬飼養都穩定成長，飼料AI廠也即將營運，都將成為營運的新動能。

為了下游客戶的穩定，卜蜂增加的飼料庫存，鄭武樾說，直接賣掉手上的飼料可以賺錢，但為了永續生存，也要照顧下游的客戶，公司不敢隨便賣掉飼料原料。

全球氣侯變遷影響大宗物資產品，鄭武樾指出，特別是美方又有干旱或暴雨，生產玉米和黃豆有很多不可預期的事，而且玉米除了外銷之外，還做生質燃料，2022年玉米和黃豆要便宜不會有很大的希望，而運費要跌也不是那麼簡單！