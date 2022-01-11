空中巴士(Airbus)周一公布的資料顯示，2021年總共交付611架噴射客機，年增8%，空中巴士也是連續第三年超越波音，為全球最大客機製造商。

空巴在創造營收的交付量方面，無懈可擊地擊敗了波音，波音在去年首11個月交付了302架噴射機。

空巴的審計人員在上周核實了每一個交付，在最後一刻的交接完成後，一舉衝破官方的600架目標。

空巴說，在2021年總共銷售771架噴射機，在扣掉取消訂單後，淨銷售507架，幾乎為2020年水準的兩倍。

波音此前處理737 MAX客機安全性問題之後，目前彈升較緩慢，波音目前也對787客機的懸置交付進行談判。

由於會計規則的改變、航空公司命運的劇烈變動，使得比較這兩家公司的潛在業績表現變得更為困難。

空中巴士在2022年的開局良好，新訂單還沒計入法航/荷航集團以及澳洲航空的訂單。周一並宣布最新銷售，佛羅里達州的飛機租賃公司Azorra的22架小型A220客機訂單。