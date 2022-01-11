苗栗市10日凌晨北苗地區一家ＫＴＶ，發生客人互毆案件，警方到場控制現場。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗尾牙續攤兩派人馬KTV大亂鬥 警方啟動快打逮4人送辦

苗栗市10日凌晨北苗地區一家KTV，發生客人互毆案件，苗栗警察分局立即啟動快打機制，發現雙方人馬20多人正在叫囂互嗆，警方上前制止，但有人持續叫罵丶推擠，甚至攻擊員警，員警當場依現行犯逮捕4人，另一個涉案男子知道警察將找上門，隨後也乖乖的自動投案。

根據調查，這20多人是參加完公司尾牙後，跑到KTV續攤唱歌喝酒，但雙方人馬疑似互看不順眼，起了口角衝突，便開始有肢體語言衝突。

苗栗警分局獲報後，啟動快打機制到場要控制現場，但雙方人馬持續對峙叫囂、情緒仍然高亢，並互相推擠謾罵，甚至攻擊員警，而警方也使用辣椒水制止。

警方當場逮捕4名鬥毆、妨害公務現行犯，還有自行投案的1人，訊後依違反社會秩序法丶妨害公務、公然侮辱及傷害罪嫌將他們移送法辦。

另外，在警方處理過程中，竟然有一名邱姓駕駛路過KTV時，對群眾長按喇叭，員警上前盤查，發現邱滿身酒氣，明顯酒後駕車，立即施以酒精測試，竟然超過0.7mg／l以上，立即予以上銬逮捕。

苗栗分局表示，刑法149條、150條，明確規定，在公共或公眾得出入場所，意圖滋事而聚眾，或施強暴脅迫行為，均負刑事責任，而且屬非告訴乃論，警方到場，無論當事人是否提告，只要是現行犯或準現行犯，一律逮捕，縱使行為人已經離開了，員警也會追查到底，絕對不會容忍暴力行為危害社會安寧。

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