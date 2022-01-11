台中市府110年度榮獲全國開放資料評比人氣獎第一名，市府開放資料接地氣、更具備全國高人氣。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府榮獲110年度全國開放資料評比人氣獎第一名，市府研考會主委吳皇昇11日在市政會議進行獻獎，市府開放資料貼近民意需求，更具備全國高人氣。

吳皇昇指出，為落實市長盧秀燕「陽光政治」理念，市府透過內部定期檢討促進開放資料質量提升，與民間交流，釋出民眾需要的資料以供加值應用。

除了連續兩年獲得金質獎地方政府組第一名外，由109年獲人氣獎第四名到110年躍升為全國第一名，更突顯市府開放資料以民意需求為依歸，深獲民眾認可。

在地理圖資方面目前已開放490多項，在去獲內政部分別頒發「TGOS加值應用獎」及「TGOS流通服務獎」，展現市府推動成效。再獲肯定！除於108、109年地方政府組類別榮獲行政院國家發展委員會評比之金質獎，

資訊中心表示，獲得人氣獎第一名內容包括台中市地形、建物、門牌、道路、都市計畫等資料，代表市府在降低資料使用門檻、提升資料易用性及近用性等均獲民眾肯定。此外為加強國際接軌，並於去年3月通過「開放街圖社群(Open Street Map OSM)」審核標準，於開源地圖上連結匯入台中市常用地理圖資為全國唯一首創。

吳皇昇強調，未來市府將持續努力，藉由打造資料的良善基礎，進而強化資料應用廣度、深度與創新，讓台中市數位治理更接地氣。