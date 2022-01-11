大陸全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民今表示，香港民主由中央主導，但不會採取大陸模式，「一國兩制下的香港民主，既非西式、亦非內地，而是一套全新的、港式的資本主義民主制度」。

大陸全國港澳研究會11日舉行「一國兩制下香港的民主發展」研討會，分別以線上、線下形式舉行。王振民受邀於北京發表演講。

據香港文匯網報導，王振民指出，實踐證明，由中共和中國政府主導的「 一國兩制」下的香港民主之路才是香港民主發展的正道、大道、快車道，沿著這條道路走下去，香港不僅享有優質民主，困擾香港多年的經濟民生問題也才能得到徹底解決，「 一國兩制」 實踐才能行穩致遠。

他強調，中國政府對「 一國兩制」下香港民主發展的基本主張和觀點是一貫的、明確的， 主要有以下四點：一是既要民主，又要安全；二是既要民主，又要善治；三是既要民主，又要發展；四是既要選舉，又要多元。

此外，王振民直言，香港民主還必須堅決防止「西式民主」的一大弊端，即民主商業化，權錢交易常態化，把民主變成「錢主」，把本來是多數人的遊戲變成少數人的遊戲。

王振民表示，香港的資本主義民主堅決不能重複「西式民主」的弊端和問題，要建設乾淨、純潔的資本主義民主。「 一國兩制」 下香港的民主必須摒棄「 西式民主」 的弊端，拋棄對西方民主之路的幻想，就高不就低，採優不採劣， 走正道大道， 不走歪門邪道。

王振民稱，儘管香港特區的民主由中央來主導其發展進程，但香港不會引進大陸的民主模式，不會「內地化」。「一國兩制」下香港的民主既非「西式」的，亦非大陸式的，而是一套全新的港式資本主義民主制度、民主道路；必須充分認識《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書的深刻內涵，堅定走香港特色民主發展之路。

王振民還說，「我們有信心、有智慧、有能力，既把實行社會主義制度的內地管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港特別行政區實際情況的民主建設好、發展好。中國不僅可以在經濟、科技等方面為人類作出重大貢獻，也可以在建設優質民主方面為人類創造出全新的模式。」