長程航班落地採檢今（11）日開始實施，第一架班機就4人陽性，醫療量能受到考驗。台北市長柯文哲表示，收治確診數高於200例就要啟動防治專責旅館，新北市長侯友宜則認為要輕重症分流，輕症的用早期集中檢疫所的方式，或防疫旅館改成集中檢疫所，做好應變與準備。

侯友宜表示，阻絕於境外絕對是不二法門，感謝中央快速調整策略，在落地快速PCR採檢，這是正確的；不過也要針對高風險，尤其入境染疫比較多的國家要做好彈性加嚴處理，不一定只指定幾個國家，因為隨時疫情都在變化，在全球轉換，隨時要做好彈性的調整。

侯友宜說，更重要的要輕重症分流，輕重症分流可以減少醫療量能的負擔，尤其這幾天高峰期進來以後，新北市的醫療量能都已經快達到一半，所以我們要有所準備，一些輕症的，用早期集中檢疫所的方式，或是防疫旅館改成集中檢疫所，做好應變和準備，新北市和中央一定並肩作戰，但是要及早做好因應準備。

侯友宜指出，新北市前幾天已在調整步伐，就等待中央採取新的策略以後，才有辦法估算後面的分流，用多少集中檢疫所來分流輕症，就像當時面對DELTA，打ALPHA的作戰方式一樣，所以提早做好因應準備，不是間數多跟少的問題，因為我們要估算境外進來的整個狀況，以及現在社區傳播鏈到底有多大的範圍，如何做好掌控才是我們應盡的責任。