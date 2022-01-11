新冠病毒Omicron變異株肆虐，帶動瑞磁（ABC-KY，6598）新冠檢測訂單需求倍增，光是元月第一周，美國客戶的核酸檢測試劑用量，較去年12月平均一周增逾數十倍，不少客戶陸續追加訂單；執行長何重人表示，新冠檢測料將成為常態性需求，預期未來營運將可延續成長力道。

營運漸入佳境的瑞磁，2021年第四季營收410萬美元（新台幣1.14億元），以美元計算，季成長94%，全年營收1160萬美元（新台幣3.25億元），年增15%，創下歷年新高。

瑞磁表示，受惠腸炎多重檢測試劑（GPP）與上呼吸道多重檢測試劑（RPP）銷售成長快速，以及數位生物條碼與光學儀出貨量的大幅增加，不僅抵銷因疫苗接種覆蓋率提高致使新冠肺炎檢測試劑銷售減少，激勵第四季單季營收走高，更帶動全年營收同步攀上歷史高峰。

何重人表示，2021年是旗下授權業務大有嶄獲的一年。其中，中國珠海麗珠透過瑞磁數位生物條碼多重檢測技術(BMB)開發的自體免疫檢測試劑產品，成功打入北京協和醫院供應鏈，並且在全中國安裝逾60部的免疫分析儀器。此外，全球寵物檢測大廠Idexx也順利完成貓狗血清檢測試劑的商品化，提前向瑞磁採購下單。累計2021年來自數位生物條碼與光學分析儀的營收挹注，分別較2020年大幅成長129%、186%。

展望2022年，由於腸胃道、上呼吸道等常規性檢測需求持續看好，7合1新冠合併流感檢測試劑、25項真菌診斷套組二大新品將於第一季正式到位。2021年底與Hardy Diagnostic完成簽署試劑與自動化儀器的非專屬經銷合約，預期2022年將逐步展現雙方結盟的通路效益，再加上Omicron變異株造成的突破性感染，目前客戶拉貨的勢頭與產業氛圍接近2020年第三季新冠檢測暢旺期，有機會成為推升新冠檢測產品回復成長的新動能，公司對全年營運展望抱持樂觀。