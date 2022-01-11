因受到美國公債殖利率上升影響，科技股遭到市場拋售，進而拖累日股走勢。11日早盤結束時，日經平均指數收28231.31點，跌247.25點或0.87%。東證收1981.22點，跌14.46點或0.72%。

IwaiCosmo證券認為，日股受這兩天表現不佳的美股所影響，市場關心聯準會的貨幣政策，故操作謹慎保守。同時，在美國CPI(消費者物價指數)出爐前，很難大筆介入股市。

美國時間12日，當地最新的通膨數據會公布，目前市場預估值為年增7%。因此，物價居高不下，投資人更相信聯準會將會提早升息。

科技股走弱，拖累日經指數走低，半導體機台製造業者東京威力科創跌1.77%，手中握有大量新創公司股票的軟銀跌2.51%，感測器製造商基恩斯更是大跌6.34%。

立邦塗料重挫13.4%，因傳出股東將要出脫持股。另外，上市約兩年，精緻日常生活使用產品日企Balmuda跌4.41%，因傳出手機產品暫時延宕推出。