台彩迎虎年，今(11日)宣布今年春節加碼內容，自1月28日起大樂透天天開獎15天破紀錄，受關注的360組100萬元大紅包自28日至2月1日，每期各家開1組9號碼，對中6碼就有機會獲得；此外6款春節應景刮刮樂於今同步上市，總獎項超過1480萬個，總獎金約82億元。(粘耿豪攝)

迎接金虎年，台灣彩券公司今宣布，春節加碼總獎金新臺幣8.8億元，創近5年新高；其中，最受歡迎的「大樂透」加碼360組100萬「春節大紅包」獎項，加碼金額3.6億元，自1月28日至2月1日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元的「春節大紅包」，提供民眾對中億元頭獎、百萬獎項的雙重機會，同時1月28日起連續15天「大樂透」天天開獎，民眾每天都有機會晉升億萬富翁。

對月薪3、5萬元的小資族，台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜建議，上班族可預購加碼這16期的大樂透，每期100元、共兩注，總計花1600元的預算買大樂透，參與大樂透「春節大紅包」100萬元大獎以及億元頭獎的機會。

「大樂透」自1月28日起至2月11日連續15天每天開獎，創史上最長連續開獎天數紀錄，若開出組數未達360組，將在2月15日將加開，總計16期。

黃志宜表示，他除了大樂透加碼時，每期都花100元購買外，還會動用公司發放的年終獎金，每期以350元系統包牌，增加中大獎的機會。

威力彩頭獎連續未開出，頭獎上看4.9億元，黃志宜表示，若頭獎彩金持續攀升，過年期間會以800元的方式、第二區01至08獎號包牌，過年期間總計買電腦型彩券的預算逾1萬元。

當威力彩高額彩金時，以第二區包牌方式購買，黃志宜表示，中頭獎的機會將從2200萬分之1提高至275萬分之1。

台彩表示，1月24日起「威力彩」頭獎將視實際累積金額機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」1月22日至2月6日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達8.8億元，是近5年加碼金額最高的一次，預估銷售成長3成以上。

此外，6款新春應景刮刮樂今日同步上市，包括頭獎及100萬元獎項個數創新高的「1200萬大吉利」等新品，總獎項超過1480萬個，總獎金約82億元。