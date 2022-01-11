國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前海基會副秘書長、國民黨立委龐建國，今（11）日上午7時許，傳出從北市內湖住家處墜樓，警消獲報到場發現已傷重不治，享年68歲。消息曝光後，震驚社會，有人也到他臉書留言哀悼，直呼不敢相信這是真的。而龐建國臉書最後一篇貼文則是在2021年10月31日，被標註在「2021讓自己開心變健康」相簿內。

龐建國墜樓消息傳出後震驚各界，有人到他臉書留言「建國哥…R.I.R」，不敢相信是真的；有人則表達心痛，「老師謝謝您教導我的一切」。根據臉書顯示，龐建國最後一則動態是被標註在「2021讓自己開心變健康」相簿內，貼文日期就在去年萬聖節（2021年10月31日）。去年8月20日龐建國生日，也有不少好友到他臉書紛紛表達祝賀，祝他笑口常開、生日快樂、壽比南山。

而龐建國本人發出的文章，則是去年10月6日，分享一則投書《中時新聞網》的報導，並寫下「兩岸經濟榮枯與共。」

龐建國畢業於國立中興大學應用數學系，1980年自台灣大學三民主義研究所獲得碩士學位後，至國立中山大學中山學術研究所擔任講師，考取國民黨中山獎學金，於1982年赴美國布朗大學社會學研究所攻讀博士學位，專攻國家發展比較研究，1987年取得博士學位。他於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

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