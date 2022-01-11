北巿聯醫中興院區傳專責護理師確診 院方回應了 12:412022/01/11 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情再擴大，台北市立聯合醫院中興院區傳有護理師確診。（本報系資料照／陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市聯合醫院中興院區傳出疑似有醫護確診；對此，中興院區院長蔡景耀表示，「待指揮中心公布才能進一步說明，原則上都會有因應，都還在掌握之中。」聯醫工會祕書高若想語帶保留指出，須待指揮中心宣布，才能對外說明。 消息人士指出，確診者為5樓專責病房護理師，疑似遭收治住院確診者所感染；聯醫則不願證實，一切待指揮中心公佈。 桃機群聚釀31人染疫何時升三級？前台大醫這樣說 病毒專挑長程線？今5航班揪17人確診 王必勝：陽性率高 #疫情 #北市 #聯醫 #中興院區 #護理師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診狂爆才接管？桃機員工：過去2年遭衛福部「放生」 10:062022/01/11 生活 病毒殺進北巿？薑母鴨店有確診者足跡 突公告：停業3天 13:152022/01/11 生活 直播》桃機群聚再擴大 長程5航班抓17人染疫 陳時中最新說明 13:502022/01/11 生活 疫情爆發！北市知名薑母鴨有確診者足跡 業者急貼公告回應 13:132022/01/11 生活 長程線好毒 落地採檢今啟動 首班飛機至少4人確診 06:132022/01/11 生活 美新冠住院數破紀錄 加州棄守端驚人政策 民眾罵爆：瘋了嗎 09:542022/01/11 國際 《國際社會》Omicron來襲 菲國百業蕭條民不聊生 10:172022/01/11 財經 前進桃機第一線 王必勝臉書嘆：去年此時爆發部桃事件 09:392022/01/11 政治 吳鳳疫情升溫返家鄉夢碎 2年未見親妹曝土耳其現況 09:042022/01/11 娛樂 王思平曝防疫計程車載到確診者「沒症狀免採檢」 嘆：過年大家保重 08:152022/01/11 娛樂 北市病例若破200 重開防疫專責旅館 04:102022/01/11 地方新聞 生活熱門新聞 桃機疫情燒到電子廠 居服員乾妹妹工作廠區5人群聚 - 生活 直播》本土又破雙位數 新增12例確診 境外移入58人 - 生活 北巿爆3本土個案 中興院區2護理師染疫 男友也中鏢 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 聯醫2護理師確診Omicron 個案Ct值低！擴大匡列近百人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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