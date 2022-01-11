台北市聯合醫院中興院區傳出疑似有醫護確診；對此，中興院區院長蔡景耀表示，「待指揮中心公布才能進一步說明，原則上都會有因應，都還在掌握之中。」聯醫工會祕書高若想語帶保留指出，須待指揮中心宣布，才能對外說明。

消息人士指出，確診者為5樓專責病房護理師，疑似遭收治住院確診者所感染；聯醫則不願證實，一切待指揮中心公佈。