29歲香港美女主播梁凱寧有香港中文大學言語語言病理理學碩士的高學歷，又有PADI進階開放水域潛水員及救援潛水員資格，人美被視為人生勝利組的她，更有「香港孫藝真」的封號，近日卻傳出她IG私人小號曝光，原來是一向親民、接地氣的她主動公開了IG小號，自曝裡面有許多糗照，過去更曾抱怨疑似在職場受欺壓。

擁有36E傲人上圍和甜美臉蛋的梁凱寧，從香港浸會大學傳理學院畢業後就入行，原本在TVB實習，2013年開始進入電視台兼職主播，隔年升格正職主播，成為無綫電視史上最年輕的《香港早晨》女主播，之後她陸續被安排到《午間新聞》、《晚間新聞》擔任主播，2019年拋下震撼彈，宣布結束6年主播生涯。

梁凱寧自曝曾被迫簽下欠帳單。（圖／翻攝自maggieleung0722 IG）

揮別主播台後，梁凱寧仍活耀於網上及演藝圈，一方面她也繼續進修，2020年修讀香港中文大學醫學院碩士課程。近日，她在官方IG透露，很多人問她現在這個帳號為何沒有關注其他帳號，她承認其實自己有個私人帳號，上面關注了幾千個帳號，近日她失眠回頭去看這個私人帳號，感觸萬千，發現以前一年至少會出去旅遊6次，去過不少地方。

梁凱寧曬出私人帳號發文。（圖／翻攝自maggieleung0722 IG）

梁凱寧曝職場黑幕。（圖／翻攝自maggieleung0722 IG）

從梁凱寧曬出的照片中，可見她來過高雄和台東的初鹿牧場旅遊，還曾因為吃米線沒帶錢被迫簽下「欠帳單」，可見美女也有出糗一面，其中她更分享在電視台工作心情，抱怨有人工作會遇到偏心的老闆和不公平的事，讓她很想回到童年，但又想起自己小時候原來是靠爸爸撐住這一切，只能硬著頭皮做下去，「工作不是為討好不重要的人，是為了掙錢讓自己和家人的生活變得更加美好」，自曝過去職場黑幕。