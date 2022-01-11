高科技材料設備供應商華立（3010）去年第四季淡季不淡，12月營收達60.91億元外，第四季合併營收來到186.1億元，年增18.3％，成功推升2021年業績締造新猷，年度營收首次突破700億元門檻，達705.15億元，年成長19.35％。 華立2021年無畏國內外疫情及塞港缺料等不確定因素，在5G、AI、高效能運算、電動車及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁，全年營收逆勢走高。

根據機構估算，雲端服務平台商（CSP）今年仍將維持雙位數成長力道，Google、Meta、微軟及亞馬遜等CSP業者持續擴大資本支出，推升伺服器需求水漲船高，為打造客製化的伺服器及降低成本，跳過品牌廠直接與代工業者接觸，造就白牌伺服器的市占率持續上揚，為台灣ODM廠商挹注強大利多。同時，產業也揮別去年短料之苦，今年英特爾及AMD推出新的伺服器平台，可望掀起換機潮。

華立從日本引進的5G高頻基板（CCL）近年攻入搜尋引擎大廠的資料中心伺服器，持續協同原廠參與新世代的雲端伺服器材料開發，近日在兩大伺服器廠商的新平台取得CCL供貨權，在PCB板層數增加及換機潮的趨動下，高頻基板銷量穩定成長；各大CSP業者亦積極布局元宇宙的相關應用，華立也將耕耘AI級的高端伺服器市場，為未來高頻基板的營收動能增添柴火。

雲端需求帶動的伺服器進入超級循環，新平台開始支援DDR5新規格，連接器相關廠商將搭上平台世代交替的商機。華立銷售的耐高溫尼龍材料除打入SMT製程的DDR4記憶體連接器，也與各大連接器廠測試DDR5下一代機種，主力客戶作為兩大伺服器平台的第一線供應商，預計第二季後開始放量，銷量將隨伺服器出貨升溫。