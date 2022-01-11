花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，晶圓代工產能吃緊將持續推升台積電（2330）產能利用率居高不下，加以定價環境對晶圓代工業者有利，替台積電獲利帶來更多上檔空間，把推測合理股價由930元調高到982元，法說前先送暖。

台積電股價表現2021年落後給整個市場與其同業，主要問題出在市場資金流向轉彎、英特爾CPU委外代工策略轉變令市場失望，再加上市場出現擔憂半導體景氣反轉的雜音。徐振志強調，就算現在市場對半導體前景看法分歧，但從設備交期拉長等各種指標來看，產業景氣尚未見頂。

以全球領頭羊台積電來說，挾高產能利用率、定價優勢，營收、獲利動能自2022年起將會更上層樓，外資估算，台積電2021年每股純益22.95元，2022年大增27.3％、來到29.22元，2023年再升至33.34元。

放眼台積電2022年首季營運，花旗環球證券預估，因晶圓代工單位售價上揚與各領域需求強勁，台積電單季營收將季增2.6％、年增24％，毛利率與營業利益率則可望落在51.8％與41.1％。至於2022年全年營收，以美元計價可望年增27％。