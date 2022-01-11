金控去年獲利大爆發，總獲利直逼6000億大關，利多激勵11日金融股集體奔漲，不僅金融指數翻升2%，還扮演引領大盤收斂跌幅要角，台股唯一純金融股ETF的元大MSCI金融（0055）同步爆量漲，盤中最高25.62元並飛越去年底除息前的25.26元收盤價，換算僅37天完成填息，創下近四年最快。

法人分析，目前金融股估值還是台股類股中數一數二低，以金控雙雄富邦金、國泰金為例，兩檔本益比都不到九倍，股淨比僅1.1倍及一倍，整體15家金控平均本益比和股淨比也僅12倍與1.2倍，隨美國將升息，有利存放款利差提升，金融股獨具的高股息、低評價和受惠升息三大優勢，可望持續扮演台股多方指標。

受惠金控族群繳出亮眼獲利，昨（10日）15大金控公布總獲利達5806億元，創歷史新高，且相較2020年獲利增幅達53%，各家金控業績都比前一年好，利多推動金融股11日聯手飆高，開發金噴漲5.4%，富邦金漲4.3%，國泰金漲3.8%，元大金、兆豐金、台新金等也漲逾1%。

元大MSCI金融投資台股市值前列的金融股，包括富邦金、國泰金、兆豐金、元大金、第一金等主要金控和國人最愛存的金融股幾乎全面網羅，11日該ETF受惠金融股大漲，股價跟著飆高，近午盤漲幅高達2.6%，排行台股ETF漲幅前茅外，成交量也創下去年11月除息後來最大，超過2000張。

值得注意元大MSCI金融今天最高價也越過去年除息前的收盤價，去年11月該ETF除息0.75元，配息率約3%，迄今僅歷時37天火速填息，創下四年來最快；元大MSCI金融也因此再度交出次次除息次次填的佳績，累計填息12次，平均填息天數76天。

法人表示，金融股ETF比較個股，主要優勢是ETF打包一籃子的股票，能把投資金融股的門檻大幅降低，目前元大MSCI金融不到3萬元就能買一張，且平均現金股息率有3%，優於不少金融股，還有每年填息的成績，適合想要存金融股的投資人同步留意。