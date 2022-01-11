中美第一階段貿易協議於2021年末屆滿，但中國尚未完全達成採購目標。美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）於當地時間10日表示，在討論延期之前，美國將繼續向中國施壓，要求中國完全落實第一階段貿易協議。

路透報導，根據2020年初簽署的協議，中國應確保在兩年內增購320億美元的美國農產品，包括2020年在2017年240億美元的基礎上，增購125億美元，在2021年增購195億美元。威薩克指出，到目前為止，中國距離達標還有160億美元。

在中美第一階段貿易協議中，中國承諾於兩年內增購2000億美元美國產品和服務等，但至2021年12月31日到期時，中國實際採購額離承諾目標仍有差距。

華爾街日報早先報導，這令美國拜登政府陷入兩難，若恢復部分關稅，恐令中國減少進口，或對美企採取措施，但若未要求中國實踐承諾，則將釋出「不會面臨後果」的訊號。