台灣大哥大趕在2021年最後一個上班日宣布合併台灣之星，在電信市場投下震撼彈，也正式開啟了電信業市占版圖重新洗牌序幕，電信業2022年新春搶客戶大戲亦正式登場。遠傳電信11日宣布，遠傳網路門市推出單門號新春優惠活動，新申辦或攜碼的用戶，申辦4G月付499享上網、網內雙飽，網外送110分鐘，限時加碼1200遠傳幣，再拼499雙飽資費，全力搶客戶。

另外，新申辦或攜碼最新iPhone 13系列搭配指定資費，最高加碼送2000遠傳幣，續約iPhone 13系列搭配指定方案，手機專案價最高折2000元，

遠傳電信這一波優惠活動，鎖定網路門市，促銷商品涵蓋iPhone 13系列、3C/家電、4G/5G行動上網或家用無線上網。

5G方面，針對升級5G飆網，遠傳網路門市祭出月付1399享5G上網吃到飽，首期回饋4500遠傳幣，合約期間月月再領300遠傳幣，在friDay購物消費再享最高7%回饋，總回饋金額高達34500遠傳幣。1元遠傳幣等於新台幣１元、折抵無上限。

3C/家電部份，遠傳精選熱門的3C/家電商品，如Nintendo任天堂 NS Switch 6.2吋主機 動物森友會特仕版、Apple 原廠AirPods Pro(M)、晶工牌多功能氣炸烤箱、康生溫熱6D按摩椅墊豪禮組、Dyson V8 Fluffy SV10無線吸塵器等，新申辦/攜碼搭配遠傳指定資費通通0元起，最高再加碼送2000遠傳幣，續約用戶搭配指定資費，購買商品最高再折2000元。

另外，在遠傳網路門市線上申辦「遠傳大無線」，月付599全家上網吃到飽，就可擁有分享器+HomePod Mini專案價0元，插電就可以上網，免專人到府安裝。