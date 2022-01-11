受惠疫情與美中貿易戰帶動科技業回流，員工傾向在家使用福利金兌換宅配商品，帶動台灣最大企業福利網PayEasy 2021年業績大增59％，連續兩年複合成長率達215％，創成立22年來新高，是目前唯一可提供多達30萬件宅配商品的數位化福利平台。

基於員工福利市場穩固，加上電子票券招商能力，PayEasy業務觸角從福利市場延伸到規模上千億的禮贈品市場，自2021年5月起承接超過100家企業與法人禮贈品訂單，包括台新銀行、友達光電、華航、美商優比速等，都使用PayEasy禮贈平台採購餐券、住宿券、百貨禮券等電子化禮贈品。

PayEasy福利網可供企業自行撥發點數、自動信託、點數清算，加上既有宅配與票券招商體系，使企業可以將福利預算轉化為宅配商品、餐飲票券、百貨量販禮券、旅遊行程、訂房、特約商店，幾乎所有可能的員工福利需求形態都可被滿足，甚至可用公司的福利購買各式學習課程、汽機車責任險等多元化服務性商品。

PayEasy近二年接獲更多系統客製化需求，包括金融業、資訊業、半導體業等，提升員工滿意度。像是雙十一期間鴻海集團「2021年福利專案」，加碼1.8億元福利預算，即由PayEasy負責執行。