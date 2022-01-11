台南市副市長趙卿惠等人參加「熊本縣南特展」開幕活動。（市府提供／洪榮志台南傳真）

日本熊本縣因「最萌公務員」熊本熊的高人氣讓許多台灣人認識，台南市台日文化友好交流基金會特別邀請熊本縣南地區的高田燒、彥一陀螺、和紙、一勝地曲物、稚子車、花手箱等工藝品，首度跨海到台南舉辦「熊本縣南特展」，11日開幕時，副市長趙卿惠還與熊本縣縣南廣域本部部長田村連線互動，市長黃偉哲也歡迎大家前來體驗熊本的觀光活動。

趙卿惠表示，台南與熊本近年來互動頻繁，去年她拜訪熊本縣廳時，曾拜託對方協助台灣鳳梨銷售宣傳，促進農特產交流；去年台積電也宣布將於熊本縣建設新廠，目前熊本縣各自治體正加緊整備交通、居住環境、人才培養，促進台日經貿進一步交流。

台日文化好交流基金會董事長李退之也說，台南與熊本兩個城市近年來互動頻繁，2016年熊本地震發生時，引發日本九州各地的災情，台南市與高雄市曾共同捐款約2億日元援助熊本復興，該基金會也發起募款活動協助重建在震災中被燒毀的阿蘇神社。

市府觀旅局長郭貞慧指出，去年熊本縣曾於縣內販售台南鳳梨，幫助果農度過難關；在疫情無法交流的這兩年裡，熊本除在縣立圖書館舉辦台南展之外，也在台南市鹽埕圖書館舉辦熊本展，讓雙方觀展民眾認識彼此的特色文化，期待未來台南市與熊本縣的交流互動能更加頻繁。

熊本縣縣南廣域本部部長田村更指出，同時擁有山、海與河流美景是縣南地區的驕傲之一，另有在該地保存400年歷史的陶瓷器、木製手工藝品，以及球磨燒酎等傳統文化，還有將美麗海岸線盡收眼底的列車；去年1月更與台灣的國際貨輪定期航線開航，同時縣內的八代市也是2020東京奧運、帕奧台灣代表團的接待都市。

此次特展預計展至2月28日，地點在台南市府東創意森林-和茶寮，現場除展出縣南特色工藝品及城市魅力景點外，還規畫一系列的DIY體驗活動，可現場製作迷你榻榻米、酒標，以及彩繪稚子車、花手箱等，期待透過工藝品的展出與體驗活動，使台灣民眾更加了解熊本工藝品。