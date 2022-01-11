觀旅局承諾會先動用2570萬元進行「鐵砧山雕塑公園邊坡崩塌災害復建工程」，今年二月將動工，預計九月完工。（市議員施志昌服務處提供）

去年八月強降雨導致鐵砧山邊坡崩塌，恐影響遊客安全。台中市議員施志昌去年會勘過後，再度邀集行政院林務局東勢林區管理處與中市政府觀光旅遊局至現場會勘；觀旅局承諾會先動用2570萬元進行「鐵砧山雕塑公園邊坡崩塌災害復建工程」，今年二月將動工，預計九月完工。

施志昌指出，去年八月強降雨導致鐵砧山邊坡多處大面積坍塌，鐵砧山的雕塑公園也受波及，雕塑公園觀景台甚至支柱裸露懸空，恐危及遊客安全而緊急封鎖。

施志昌表示，經各界去年八月會勘後，昨日再到現場會勘，希望能先針對雕塑公園邊坡進行修復，解決現階段安全疑慮。他也希望觀旅局再進一步修復全區邊坡，做好鐵砧山之水土保持，以免未來又再發生坍塌事件。

觀光旅局說，市府會先動用2570萬元進行「鐵砧山雕塑公園邊坡崩塌災害復建工程」，包括排水調整、不透水層設置以及崩塌坡頂、坡面與坡趾抗沖蝕強度提升，今年二月將動工，預計九月完工，以預防邊坡持續坍塌。

觀光旅遊局強調，若對全區崩塌進行復建工程需要上億經費，後續會再進行相關規劃，預計需再投入約1.45億工程費用，為鐵砧山全區邊坡進行復健。施志昌強調，全區邊坡復建工程經費會再透過蔡其昌副院長向中央爭取，讓鐵砧山能恢復往日的風華再現。