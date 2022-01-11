新冠病毒突破國門防線，不只天天有2位數旅客返台確診，也有多名機師中鏢，昨再有1名長榮空服員隔離滿5天後確診。長榮、華航提升防疫能量，不只加發口罩、防護衣與酒精，即日起也全面提供返國機組員快篩試劑，盡可能將病毒阻絕在第一線。

據悉，長榮1名空服員服勤於美國東岸的航班，1月初返國後立即進入防疫旅館隔離，昨日PCR陽性確診，但還無法確認是在服勤中或外站防疫旅館染疫。長榮航空表示，以中央流行疫情指揮中心說明為準。

長榮指出，現除落實各項嚴謹的防疫規範外，針對近日機組員遭突破性感染亦加強各項防疫措施，原已提供的N95口罩、防潑水隔離衣、消毒噴劑等防疫物資，將增加配發數量。

此外，即日起另提供快篩試劑，請所有返台航班機組員，無論服勤長、短程航班於抵台當日，均需自行檢測並回報公司，如發現異常公司將盡速安排進一步的採檢，並後續追蹤處理。

長榮已通告全球各場站總主任，加強督導飯店、接駁車清消，落實工作人員防護裝備之配戴，並訂定外站零接觸作業程序據以執行，每周執行防疫巡查，同時提醒組員於外站時要加強自我保護措施。

中華航空則表示，公司持續配備機組員N95口罩、隔離衣及清潔消毒用品等防護裝備，提醒衛教及防疫規定。即日起全面提供機組員快篩試劑，抵台後立即檢測，並透過健康狀況即時通報機制，建立防疫保護網。

外站管理強化落實「零接觸」計畫，依各站狀況陸續安排升級措施，由當地地勤人員提前協助辦理旅館報到作業，方便機組員直接進入房間，減少與當地旅館櫃台或其他遊客接觸的機會。