COVID-19疫情席捲全球，企業與學校啟動在家上班上課，同步帶動居家上網需求爆增、引發家用固網申辦熱潮。根據NCC統計，截至2021年11月底，全台固網用戶數突破623萬大關，較2020年同期激增31萬用戶，其中，有線電視寬頻拿下超過22萬新用戶、佔新增數七成以上，為歷史新高。

中嘉寬頻表示，中嘉在有線電視寬頻業務的年營收、用戶數、新用戶ARPU等三大營運指標，年增皆繳出10%以上的亮眼成績，尤其在寬頻用戶數成長部份，更以連續二年達雙位數，傲視同業。

新冠肺炎催化全球數位轉型，不僅產業運作模式改變，也推動消費者「個人數位轉型」。大眾工作與購物方式被迫轉至線上，原本家中網路用途僅是偏用於閒暇上網、追劇或是手遊的娛樂性質，亦隨疫情警戒升級，而延伸到滿足視訊會議、線上活動的重工作生產力性質。消費者對網路品質的要求也從低速率或手機上網即可負荷的「輕量級」，轉而提升到重連線品質與速度的「重量級」需求。

因應此生活型態的巨大轉變，家用寬頻擁有的連線穩、速度快優勢，也重新被消費者看到，並於2021年第二季起，引爆一波申辦熱潮。2021年，全台前三季的家用寬頻新申辦數就遠勝2020全年，其中有線電視寬頻用戶已超過200萬大關，強勢瓜分固網寬頻市場。

中嘉寬頻表示，該公司目前是有線電視龍頭，近年來致力品牌轉型，以高品質、高性價比的寬頻產品形象成功吸引消費者，2021年加上疫情助攻，全年營收成長率突破雙位數，分析其成長動能除了來自於寬頻業務的用戶數增加外，另受惠於超高速寬頻上網與多樣化的資費方案大受市場歡迎，提升消費者申辦意願，拉抬新用戶貢獻度較去年大幅提升超過10%，以亮眼數據傲視群雄。

中嘉寬頻去年推出獨家筆電方案因應居家防疫帶動民眾對於寬頻上網的急迫性，有效刺激申辦量，使得筆電案強佔整體家電銷售的25%。中嘉寬頻於去年第三季，再推出業界首創商品1+1自由配，將商品的選擇權交還給消費者，精心規劃多款熱門產品清單，讓消費者自由選，不論頻寬、產品皆可任意組合，於後疫情時期再次吸引消費者搶辦。

此外，中嘉去年大手筆投入網路建設，成效逐漸展現，2021年在五大都會區曾獲國際權威測速單位Ookla旗下SpeedtestR認證下載網速第一，其中基隆、新北地區更蟬聯全年第一，以國際公正第三方真實數據，力甩一般民眾對有線電視網路過去的刻板印象。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，近年中嘉寬頻落實以消費者為先的經營理念，歷經網路品質的優化與品牌再造，讓消費者看到中嘉的真實力，也提高了品牌的好感度。

針對歲末家電、娛樂商品添購熱潮，中嘉寬頻11日宣布推出「好禮狂歡自由選」，申辦1G網路每月1188元，SWITCH、ASUS筆電、飛利浦43吋電視或OPPP5G手機即可0元帶回家，或可以優惠價自由換購Dyson SV18吸塵器或iPad Air等熱門好物，網路及實體門市全通路皆可申辦。