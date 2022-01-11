2019年一名年輕正妹在台北市信義區的夜店狂歡整夜，清晨醉倒路邊，遭謝姓男大生撿屍，抱進草叢裡性侵，台北地方法院一審將謝男判刑3年2月，台灣高等法院二審考量謝男與被害人達成和解改判刑2年，緩刑5年，謝須履行和解內容，並提供200小時義務勞務。可上訴。

2019年10月26日清晨5時許，謝男與另3名友人在台北市信義區一家夜店旁人行道，見正妹酒醉倒地，謝男上前攀談，不久後把女子抱進草叢內，其他人認為謝男在「把妹」，不以為意，於是在一旁滑手機等待。

檢方認定謝的3名友人案發當時坐在人行道上等待，與草叢有一段距離，而且一直低頭在看手機，無法證明3人知道謝男犯行，不起訴處分確定，謝男遭起訴後，台北地院一審依乘機性交罪判刑3年2月，高院二審判刑2年，緩刑5年。

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