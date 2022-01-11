《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）遊戲開發公司Take-Two Interactive周一宣布將以110.4億美元現金加股票收購社群遊戲公司Zynga，這將成為遊戲產業史上最大宗的收購案，並將催生出市值逼近300億美元、橫跨遊戲機、個人電腦和行動裝置的遊戲巨擘。

在手遊越來越受到歡迎之際，這項交易將把《FarmVille》等熱門手遊納入Take-Two麾下。

以冒險遊戲《碧血狂殺》（Red Dead Redemption）闖出名號的 Take-Two，將以每股3.50美元現金和6.361美元股票，總計每股9.861美元收購Zynga所有流通股，較Zynga股票前收價溢價64%。包括債務在內，此收購案規模將達到127億美元。

電玩遊戲顧問公司Kantan Games執行長Serkan Toto表示，這是一筆重磅級的交易，長期以來Zynga一直都是該產業併購名單的熱門標之一。

周一Zynga股價飆漲40.67%，收在8.44美元，盤中一度上漲45%。Take-Two收跌13.13%，為142.99美元，盤中一度重挫15%。

這項交易預計於今年上半年完成。不過這項協議包括為期45天的詢價期（go-shop period），意味著Zynga可以在2月24日之前找尋更好的價碼。