泰國認可高端疫苗成全球第五個認可該疫苗國家，外交部今天表示，外交部向泰國外交部等相關單位聯繫，已確認上述資訊。目前完整接種泰國政府認可疫苗的國際旅客，入境泰國可縮短隔離時間至7天，也可以透過普吉沙盒計畫前往普吉地區。

泰國外交部領務資訊網站頁面10日將我國研發的高端疫苗納入核准的疫苗清單。外交部發言人歐江安表示，經外交部及駐泰國代表處與泰國外交部等相關單位聯繫，已確認上述資訊。

她說，目前完整接種泰國政府認可疫苗的國際旅客，入境泰國可縮短隔離時間至7天，也可以透過普吉沙盒計畫前往普吉地區，入境接受核酸檢測（PCR）結果呈陰性，就可以在沙盒計畫區域內自由行動，並於7天後前往泰國其他府區。泰國政府在本月10日採認高端疫苗後，接種高端疫苗的國人也適用上述入境措施。

歐江安指出，為防控新冠肺炎變種病毒株Omicron的傳播，泰國政府原先針對來自包含我國在內的63國完整接種疫苗旅客入境免隔離的措施，已在去年12月22日暫停實施。外交部提醒有意前往泰國的國人，應事先瞭解相關規定，以免影響自身權益。

她說，外交部將持續與各國溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，爭取我國產疫苗取得廣泛的國際認證，促進國人赴海外商旅的權益及便利。