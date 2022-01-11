接近過年，許多人開始除舊佈新，也想要將家中風水整頓一番，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，保持家中寬敞、書桌明亮，增旺家中生氣，並維持整潔，擺放吉祥擺飾，在虎年就可一帆風順，無憂無難。

▍1.家宅寬敞，喜氣盈門

如果想要讓自己來年運勢旺起來，一定要注意，不能讓房子顯得太狹窄，最好讓家裡空間寬敞起來，別到處塞滿東西，尤其是陽台。如果家裡被雜物佔滿，那就沒有喜氣和吉氣存在的空間了，而且雜物最容易產生晦氣，破壞家裡的運勢。而陽台是納氣口，如果擺放的雜物過多，吉氣自然就會被擋在外面，難以進入。因此，在春節來臨之際，大家最好能將自己家裡的雜物都收拾一下，否則將會影響運勢。

▍2.書桌明亮，前程似錦

家裡的書桌或者辦公桌，最好臨近窗戶。因為窗戶附近光線明亮，視野開闊，在這裡學習工作，心情會比較舒暢，可提升事業運。但要注意的是，臨近窗戶，不是面對窗戶，也不是背對窗戶。面對著窗戶，容易被窗外的不吉之氣所衝，而背對著窗戶，則背後無靠，影響貴人運勢。所以，最好將辦公桌或書桌側對窗戶。

▍3.生氣旺盛，家運昌隆

風水中最忌諱的就是死氣沉沉，這是一切霉運的源頭，人住在沒有生氣的房子裡，就會缺乏活力，沒有進取心，長期下來，日子就會過得越來越差。所以住宅一定要有生氣，建議多在家裡擺放綠植，或者養幾隻小動物，就可以帶來生氣，讓家中氣流流動起來，將霉氣轉變為吉氣。

▍4.保持衛生，財源滾滾

春節來臨前的大掃除，已經成了一種習俗，每年快過年時，人們都會將住宅徹底清掃一遍，辭舊迎新，掃走霉運，帶來吉運。不過大家要注意，不止是春節來臨前要大掃除，我們平時也要保持乾淨衛生，全年都處在一個整潔的環境中，將能提升財運。

▍5.吉祥擺設，迎福納吉

新的一年，家居擺設也是很重要的，我們可以添置一些新擺飾放在家裡，比如在家中的東北方，放置陶瓷花瓶，既能為家裡增添喜氣，也可以催旺東北財位的財氣。

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